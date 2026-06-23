Die Polizei hat zwei mutmaßliche Räuber geschnappt, die mindestens sechs Tankstellen überfallen haben sollen – unter anderem in Ludwigsburg.

Spezialkräfte der Polizei haben zwei Männer festgenommen, die mindestens sechs Tankstellen überfallen haben sollen. Das teilten die Polizei Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mit. Eine Spezialeinheit nahm einen 20-Jährigen und einen 33-Jährigen am Sonntag fest, nachdem das Duo eine Tankstelle in Rheinland-Pfalz überfallen haben soll.

Der 20-Jährige soll in den vergangenen Wochen mit einem Fischerhut und einer medizinischen Maske mehrere Tankstellen überfallen haben – unter anderem in Ludwigsburg, Sindelfingen, Karlsruhe und Pforzheim. Dabei habe der mutmaßliche Räuber die Kassierer mit einer Schreckschusswaffe bedroht und Bargeld gefordert haben. In drei Fällen soll der Tatverdächtige auf den Boden gefeuert haben, wie auch vergangenen Dienstag in einer Jet-Tankstelle in der Steinbeisstraße in Ludwigsburg.

Der 33-Jährige soll offenbar das Fluchtauto gefahren haben. Verletzt wurde bei den Überfällen niemand. Insgesamt erbeutete das Duo rund 4000 Euro.

Männer landen im Gefängnis

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden Tatverdächtigen am Montag einem Richter vorgeführt. Da bereits Haftbefehle vorlagen, ließ der Richter die beiden Männer in ein Gefängnis einweisen.