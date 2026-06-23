Die Polizei hat zwei mutmaßliche Räuber geschnappt, die mindestens sechs Tankstellen überfallen haben sollen – unter anderem in Ludwigsburg.
23.06.2026 - 11:35 Uhr
Spezialkräfte der Polizei haben zwei Männer festgenommen, die mindestens sechs Tankstellen überfallen haben sollen. Das teilten die Polizei Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mit. Eine Spezialeinheit nahm einen 20-Jährigen und einen 33-Jährigen am Sonntag fest, nachdem das Duo eine Tankstelle in Rheinland-Pfalz überfallen haben soll.