Bei der Flucht nahe der Villa Berg versucht die Polizei, die Tatpersonen zu finden. Dabei war auch ein Hubschrauber in der Luft. Was ist über den Überfall bekannt?

Christine Bilger 06.01.2025 - 11:21 Uhr

Ein Einbruch in Bad Cannstatt ist am Sonntagabend zu einem brutalen Überfall geworden. Die Tatpersonen ließen sich von der Anwesenheit des Bewohners in der Wohnung am Griesingerweg nicht abschrecken und griffen ihn an. Sie erbeuteten Geld und ein Smartphone, meldet die Polizei.