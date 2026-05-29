Zwei Frauen haben laut Polizei in Plochingen versucht, eine 64-Jährige Fußgängerin zu bestehlen. Gesucht wird nach einem schwarzen Kombi.

Nach einem schwarzen Kombi fahndet der Polizeiposten Plochingen. Mit dem Wagen soll es am Donnerstagabend in der Esslinger Straße zu einem versuchten Raub gekommen sein. Eine 64-Jährige war dort nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr zu Fuß unterwegs, als neben ihr der als „modernes Fahrzeug“ beschriebene Kombi anhielt. Die Beifahrerin verwickelte die Frau in ein in deutscher und türkischer Sprache geführtes Gespräch.

Als sie näher an das Fahrzeug herantrat, soll die Beifahrerin plötzlich nach ihren Armen gegriffen und diese festgehalten haben. Eine hinten im Auto mitfahrende Frau soll daraufhin versucht haben, die goldene Halskette der 64-Jährigen und ihr goldenes Armband wegzureißen. Die Frau wich zurück und entgang so dem Raub, teilt die Polizei mit.

Polizei Plochingen sucht Zeugen

Ohne Beute flüchtete der Wagen in Richtung Neckarstraße und dann weiter nach Reichenbach. Verletzt wurde niemand. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben erst geraume Zeit nach dem Vorfall informiert. Deshalb blieb die Fahndung ergebnislos.

Die Beifahrerin wird als etwa 60 Jahre, die Mitfahrerin als etwa 30 bis 35 Jahre und der Fahrer als etwa 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 71 53/30 70 zu melden.