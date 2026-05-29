Zwei Frauen haben laut Polizei in Plochingen versucht, eine 64-Jährige Fußgängerin zu bestehlen. Gesucht wird nach einem schwarzen Kombi.
29.05.2026 - 17:41 Uhr
Nach einem schwarzen Kombi fahndet der Polizeiposten Plochingen. Mit dem Wagen soll es am Donnerstagabend in der Esslinger Straße zu einem versuchten Raub gekommen sein. Eine 64-Jährige war dort nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr zu Fuß unterwegs, als neben ihr der als „modernes Fahrzeug“ beschriebene Kombi anhielt. Die Beifahrerin verwickelte die Frau in ein in deutscher und türkischer Sprache geführtes Gespräch.