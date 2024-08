Ein Mann raubt am Samstagabend einen Supermarkt in Perouse aus. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Bereits am Dienstag hatte ein Unbekannter einen Supermarkt in Renningen überfallen.

Elisa Wedekind 11.08.2024 - 11:27 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend einen Kassierer in einem Supermarkt in Perouse mit einer Schusswaffe bedroht und vermutlich eine dreistellige Bargeldsumme erbeutet.