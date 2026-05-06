 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. „Das ist Irrsinn“, sagt der Richter

Überfall in Sindelfingen „Das ist Irrsinn“, sagt der Richter

Überfall in Sindelfingen: „Das ist Irrsinn“, sagt der Richter
1
Er sei kein schlechter Mensch, sagte der 29 Jahre alte Mann, der mit einer Softair-Waffe ein Geldtransferbüro ausrauben wollte. Foto: Stefanie Schlecht

Zwei Jahre auf Bewährung bekam 29 Jahre alter Mann, der ein Geldtransferbüro in Sindelfingen überfallen hat.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Was damals in Sindelfingen geschah, hätte die Voraussetzung für ein ganz schweres Verbrechen gehabt. Ein Mann betritt am 16. Dezember 2024 ein Geldtransferbüro, zieht eine großkalibrige Pistole und herrscht den Mann an der Kasse an: „Gib sofort Geld!“ Zu diesem Zeitpunkt sind 25 000 Euro in der Kasse.

 

Der Räuber machte jedoch keine fette Beute, sondern einen Abgang. Der Bankmitarbeiter stand nämlich auf, versuchte, dem Mann die Pistole zu entreißen, worauf dieser beinahe in Panik flüchtete, beim Sindelfinger Glaspalast die Pistole wegwarf und sich wenig später nach Spanien absetzte. Was am Mittwoch vor dem Böblinger Amtsgericht verhandelt wurde, zeigte sich als weitgehend unprofessionelle Tat, bei der viel im Dunkeln blieb.

Er habe das Geld für die Heimfahrt gebraucht

Der Täter ist 29 Jahre alt, und bis auf die zwei Sätze, die man braucht, um eine Bank zu überfallen, spricht er kein Deutsch. Der gelernte Solartechniker sei nach Deutschland gekommen, um dort im Baugewerbe zu arbeiten. Schließlich habe sein Arbeitgeber keinen Lohn mehr gezahlt, und er habe kein Geld gehabt, um wieder nach Hause in seine Heimat Spanien zu kommen.

„Irgendwelche Leute“, sagte er, hätten ihm den Tipp mit der Filiale gegeben, sagte er, und „irgendwelche Leute“ hätten ihm eine Softair-Pistole besorgt, die einem schweren Colt täuschend ähnlich sieht.

Softair-Waffen sehen echten Pistolen täuschend ähnlich. Foto: picture-alliance/ dpa

Es war auch keine richtige Bankfiliale, sondern eine Örtlichkeit, die man sich wohl mehr wie ein Internetcafé vorstellen muss, und vor allem von Einwohnern des Kosovo benutzt wird, um Bargeld in die Heimat zu transferieren. Das Geld lag mehr oder weniger ungesichert in einer Schublade und nicht in einem Tresor. „Das ist Irrsinn“, kommentierte der Vorsitzende Richter diesen Umstand, und auch der ermittelnde Polizist sagte, „ich war auch total entsetzt“, worauf die Polizei noch Kollegen vorbeischickte mit Tipps zu mehr Sicherheit.

„Ich habe große Angst gehabt“, sagte der Bank-Mitarbeiter, als der Täter versuchte, die Softair-Waffe, dem Mann zu entreißen, die aus kurzer Distanz durchaus für schmerzhafte Verletzungen gut ist.

Täter war polizeibekannt

Ermittelt wurde der Täter schließlich durch DNA-Spuren vom Tatort, und weil er polizeibekannt war, da er in Spanien schon einmal wegen Drogen mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. In Spanien wurde er auch verhaftet, nach Deutschland ausgeliefert und acht Monate saß er in Stammheim. Er bereue die Tat, sagte der Mann, er sei kein schlechter Mensch, nur die Umstände hätten ihn gezwungen.

Während der Staatsanwalt die Mindeststrafe von drei Jahren beantragte, plädierte der Verteidiger auf eine Strafe von zwei Jahren, die zur Bewährung auszusetzen sei. Dem folgten auch die Richter. Zusätzlich zur Bewährungsstrafe muss der Mann die Kosten des Verfahrens übernehmen und 300 Euro an eine Jugendeinrichtung bezahlen.

Weitere Themen

Überfall in Sindelfingen: „Das ist Irrsinn“, sagt der Richter

Überfall in Sindelfingen „Das ist Irrsinn“, sagt der Richter

Zwei Jahre auf Bewährung bekam 29 Jahre alter Mann, der ein Geldtransferbüro in Sindelfingen überfallen hat.
Von Ulrich Stolte
Vorfall in Leonberg: Schreck am helllichten Tag – Autofahrer attackiert Mädchen mit Böller

Vorfall in Leonberg Schreck am helllichten Tag – Autofahrer attackiert Mädchen mit Böller

Zwei elfjährige Mädchen wurden in Leonberg Ziel einer gefährlichen Attacke: Ein Unbekannter warf einen Böller aus seinem BMW. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Thomas K. Slotwinski
Kommentar: Hängepartie verlängert

Kommentar Hängepartie verlängert

Böblingen kauft Gebäude, ohne genau zu wissen, wofür.
Von Jan-Philipp Schlecht
Outdoor-Event in Leonberg: Von Kletterturm bis Lawinensuche – Ein Tag voller Abenteuer am Berg

Outdoor-Event in Leonberg Von Kletterturm bis Lawinensuche – Ein Tag voller Abenteuer am Berg

Die DAV-Gruppe Leonberg lädt für Sonntag zum 14. Engelbergsteigen ein. Besucher entdecken spielerisch Bergsport – und lernen Wissenswertes über alpine Gefahren.
Von Nathalie Mainka
Böblinger Bauprojekt: Untere Gasse hängt weiter in der Warteschleife

Böblinger Bauprojekt Untere Gasse hängt weiter in der Warteschleife

Ein altes Bauernhaus in der Altstadt gehört seit sechs Jahren der Stadt Böblingen. Doch was daraus werden soll, ist immer noch unklar: Die Pläne ruhen.
Von Jan-Philipp Schlecht
Online-Betrug: Frau aus dem Kreis Böblingen verliert auf eBay Tausende Euro

Online-Betrug Frau aus dem Kreis Böblingen verliert auf eBay Tausende Euro

Eine 49-Jährige aus dem Landkreis Böblingen ist auf eine Betrugsmasche über das Verkaufsportal eBay hereingefallen. Die Täter erbeuteten mehrere Tausend Euro.
Von Edmund Langner
Mercaden in Böblingen: Mütter erhalten zum Muttertag eine wohlverdiente Auszeit in der Beauty-Lounge

Mercaden in Böblingen Mütter erhalten zum Muttertag eine wohlverdiente Auszeit in der Beauty-Lounge

Ein kostenloses Foto mit den Kindern vom Profi-Fotografen zum Mitnehmen oder eine Beauty-Auffrischung vom Stylisten: Am 9. Mai werden Mütter in Böblingen auf Händen getragen.
Von Wolfgang Berger
Schule und Sport in Darmsheim: Wie es mit dem Schul- und Sportcampus weiter geht

Schule und Sport in Darmsheim Wie es mit dem Schul- und Sportcampus weiter geht

In Darmsheim sollen eine Grundschule und eine Dreifeld-Sporthalle entstehen. Über den Stand der Planungen informiert die Stadt Sindelfingen am Mittwoch, 20. Mai.
Von Wolfgang Berger
A 81-Tunnel bei Herrenberg: Schönbuchtunnel nachts voll gesperrt

A 81-Tunnel bei Herrenberg Schönbuchtunnel nachts voll gesperrt

Die Röhre des Schönbuchtunnels auf der A 81 bei Herrenberg ist vom 11. bis zum 14. Mai nachts dicht. Der Grund für die Vollsperrung sind Wartungsarbeiten an der Tunneltechnik.
Von Wolfgang Berger
Rutesheimer Autoschau: Hier gibt es die neuen Modelle und noch viel mehr

Rutesheimer Autoschau Hier gibt es die neuen Modelle und noch viel mehr

Bei der von unserer Zeitung veranstalteten Autoschau steht am 9. und 10. Mai in Rutesheim die Mobilität auf vier und auf zwei Rädern im Mittelpunkt.
Von Thomas K. Slotwinski
Weitere Artikel zu Sindelfingen Spanien Überfall Deutschland Böblingen Verbrechen Amtsgericht
 
 