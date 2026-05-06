Überfall in Sindelfingen Skurriler Fall vor Gericht: Mitarbeiter nimmt Täter Waffe ab
Zwei Jahre auf Bewährung bekam 29 Jahre alter Mann, der ein Geldtransferbüro in Sindelfingen überfallen hat. Der Fall hat einige merkwürdige Wendungen.
Zwei Jahre auf Bewährung bekam 29 Jahre alter Mann, der ein Geldtransferbüro in Sindelfingen überfallen hat. Der Fall hat einige merkwürdige Wendungen.
Was damals in Sindelfingen geschah, hätte die Voraussetzung für ein ganz schweres Verbrechen gehabt. Ein Mann betritt am 16. Dezember 2024 ein Geldtransferbüro, zieht eine großkalibrige Pistole und herrscht den Mann an der Kasse an: „Gib sofort Geld!“ Zu diesem Zeitpunkt sind 25 000 Euro in der Kasse.