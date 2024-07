Ein 26-Jähriger wird in der Stephanspassage in Stuttgart-Mitte überfallen und beraubt. Dabei kommen Pfefferspray und eine Bierflasche zum Einsatz.

sma 31.07.2024 - 15:21 Uhr

Eine Gruppe Unbekannter hat am Dienstag nach Angaben der Polizei in der Stephanspassage in Stuttgart-Mitte einen 26 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der 26-Jährige war demnach zusammen mit einem ebenfalls 26 Jahre alten Mann gegen 22.30 Uhr in der Stephanspassage in Richtung Arnulf-Klett-Platz unterwegs, als ihn Unbekannte angesprochen und mit Pfefferspray besprüht haben. Ein Mann aus der Gruppe schlug ihn mit einer Bierflasche, stahl ihm seine Umhängetasche und floh anschließend zusammen mit der Gruppe in unbekannte Richtung, heißt es im Polizeibericht weiter. Das Opfer sei dadurch schwer verletzt worden.