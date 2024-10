Josip Kulijer ist ein Fußballer, der blickt auch schon mal über den Tellerrand der Kreisliga hinaus. Als Spieler des FC Gerlingen II wurde er im Mai 2023 Monatssieger der Aktion „Bleib fair“ des Württembergischen Fußball Verbandes (WFV) – weil er auf ein sicheres Tor verzichtete, da sich sein Gegenspieler beim Zweikampf zuvor verletzt hatte und auf dem Boden liegenblieb.

Nun ist der 33-Jährige außerhalb des Sportplatzes aktiv geworden. Mit seiner Schwester Danijela Kulijer startete er eine Spendenaktion auf der Internet-Plattform gofundme.com. Hintergrund: In der Nacht zum 4. Oktober kam es in der Gegend um Bakovici (Bosnien und Herzegowina), dem kleinen Dorf, in dem Familie Kulijer bis 1992 gelebt hatte, durch Starkregen zu großen Überflutungen in der gesamten Region. „Komplette Dörfer standen unter Wasser. Menschen mussten in ihren Häusern bleiben, während ihr Hab und Gut vom Wasser mitgerissen wurde“, erzählt Josip Kulijer, „es gab spektakuläre Rettungsaktionen der Feuerwehr aus einem Krankenhaus. Leider gibt es auch Todesopfer zu beklagen.“

Lesen Sie auch

Ziel sind 5000 Euro an Spenden

Da die Familie nach wie vor den Kontakt in ihre Heimatgemeinde intensiv pflegt, kam den Geschwistern der Gedanke, eine Hilfsaktion im Netz zu starten – auch weil die Menschen kaum gegen Hochwasser versichert waren. „Wenn wir nicht helfen“, ist der Gerlinger Fußballer überzeugt, „werden die Menschen einen schrecklichen Winter erleben, denn viele haben ihre gesamte Habe samt haus verloren.“ Das Spendenziel liegt bei 5000 Euro, bis zum 16. Oktober kamen mit 31 Spenden insgesamt 1490 Euro zusammen.

https://www.gofundme.com/f/spendenaktion-fur-hochwasseropfer-in-bosnien-und-hercegovina