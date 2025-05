Am 14. Juni 1997 feierte der spätere Weltmeistertrainer Joachim Löw seinen damals größten Triumph als Coach. Mit dem VfB Stuttgart holte Löw im Berliner Olympiastadion den DFB-Pokal mit einem 2:0-Sieg im Finale gegen Energie Cottbus. 28 Jahre später steht der VfB nun wieder im Endspiel, am 24. Mai geht es gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld.

An diesem Montag nun wird Löw seine Hand wieder am goldenen DFB-Pokal haben – denn der ehemalige Bundestrainer (und Weltmeister des Jahres 2014) wird bei der offiziellen Übergabe der Original-Trophäe an den DFB und die Stadt Berlin der Botschafter des VfB sein. Im Beisein von Vertretern beider Finalteilnehmer steigt die Zeremonie – das so genannte „Cup Handover“ – wie immer vor einem Pokalfinale im Roten Rathaus in der Hauptstadt.

Vonseiten des VfB Stuttgart werden von 14.30 Uhr an zwei gebürtige Berliner dabei sein: Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt kehren damit auch schon vor dem Finale am 24. Mai wieder in ihre Heimat zurück. Arminia Bielefeld entsendet Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Mittelfeldmann Mael Corboz, die dann wie Wohlgemuth, Mittelstädt und Löw in Talkrunden über das Finale sprechen und rund um den Pokal für Fotos posieren.

Ex-Profi Falko Götz wird als Vertreter von Vorjahressieger Bayer Leverkusen den Pokal vorher offiziell an Kai Wegner, den Regierenden Bürgermeister von Berlin, und Holger Blask, Sprecher der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, zurückgeben. Auch das Schiedsrichtergespann für das Finale wird anwesend sein und am Montag bekannt gegeben. Der Bezahlsender Sky überträgt live in einem kostenlosen Stream im Internet von 14.30 bis 15.30 Uhr (skysport.de).