Die Stadt Stuttgart spendet fünf Feuerwehr-Fahrzeuge und zahlreiche Schutzkleidung an den Katastrophenschutz in Chmelnyzkyj. Bürgermeister Maier wünscht sich, dass das zur Verfügung gestellte Material nie benötigt wird.

Sebastian Steegmüller 20.03.2025 - 14:20 Uhr

Ein außergewöhnlicher Konvoi wird sich an diesem Freitagmorgen von der Feuerwache 3 in Bad Cannstatt in die Ukraine aufmachen – und mit Grenzkontrollen rund 30 Stunden unterwegs sein. Fünf Feuerwehrfahrzeuge, alle durchgecheckt und mit neuem TÜV versehen, hat die Stadt Stuttgart an den Katastrophenschutz der Region Chmelnyzkyj gespendet: Zwei Unimogs, ein Lastwagen mit Ladekran und Anhänger sowie zwei VW Busse T 4, die bis vor zwei Jahren als Mannschaftswagen eingesetzt worden waren. Sie sind voll beladen mit Hunderten von Sätzen ausgemusterter Schnitt- und Brandschutzkleidung.