Übergewicht Diätshakes – wie sie beim Abnehmen helfen können
Diätpulver können helfen, Übergewicht zu reduzieren. Warum sie dennoch nicht bedenkenlos konsumiert werden sollten, erklärt eine Expertin.
An Übergewicht leiden laut Statistischem Bundesamt 62 Prozent der Männer und 43 Prozent der Frauen in Deutschland. Abnehmen fällt vielen Menschen nicht leicht. Diätshakes werden als eine einfache Lösung angepriesen, doch helfen sie wirklich beim Abnehmen? Und sind sie auch gut für die Gesundheit? „Diätshakes sind keine Wundermittel und auch nicht für den Dauergebrauch geeignet. Doch sie können durchaus beim Abnehmen helfen“, sagt Ina Bockholt, Ernährungsexpertin bei Stiftung Warentest.