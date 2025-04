Mitten in der Nacht klopft ein Mitarbeiter bei zwei Jugendlichen, die auf Klassenfahrt in Stuttgart sind. An der Tür steht ein Hotelangestellter, der sie bedrängt.

Christine Bilger 07.04.2025 - 16:18 Uhr

Mitten in der Nacht haben zwei 16-Jährige Schülerinnen in Bad Cannstatt in einem Hotel Alarm geschlagen und ihre Begleitperson aus dem Bett geholt: Sie waren in ihrem Hotelzimmer sexuell belästigt worden. Ein Mitarbeiter des Hotels soll sie bedrängt haben.