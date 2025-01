Die Bundestagswahl 2025 bringt eine wichtige Neuerung: Überhangmandate gehören der Vergangenheit an. Eine Wahlrechtsreform sorgt dafür, dass der Bundestag kleiner und die Sitzverteilung gerechter wird.

Redaktion 15.01.2025 - 11:42 Uhr

Am 23. Februar 2025 wählen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einen neuen Bundestag – und dabei tritt erstmals ein reformiertes Wahlrecht in Kraft. Eine der zentralen Änderungen: Es wird keine Überhangmandate mehr geben. Das Ziel der Reform ist es, den Bundestag auf eine feste Größe zu begrenzen und das Wahlsystem einfacher und fairer zu machen.