Pannen bei der Bahn: Beim jüngsten Zwischenfall droht ein Brand in einem Zug auf der vielbefahrenen Strecke München - Salzburg.

dpa 17.05.2026 - 10:28 Uhr

Traunstein - Wegen Brandgefahr haben Rettungskräfte einen Zug im oberbayerischen Traunstein evakuiert. Der Großalarm ging laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) um 5.11 Uhr morgens ein. Trotz der frühen Stunde befanden sich demnach 200 Fahrgäste in dem Zug, der von Salzburg nach München unterwegs war. Laut BRK waren die Bremsen eines Waggons so heiß geworden, dass ein Brand befürchtet wurde.