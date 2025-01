Den Hausbrand Ende 2024 in Unteraichen hat Klemens Oertel überlebt. Aber wie geht es weiter?

Armin Friedl 30.01.2025 - 14:53 Uhr

Es gibt Fälle, da sind auch wohlgemeinte Sprichworte wie „Glück im Unglück“ nur ein schwacher Trost. Der Brand am letzten Sonntag des Jahres 2024 in einem Haus in Unteraichen, in dem Klemens Oertel bis dahin lebte, hat aus einem geordneten Leben eines mit lauter Fragezeichen gemacht. Glück hat Oertel gehabt, indem er in der unmittelbaren Brandsituation von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden konnte. Der Eigentümer des Hauses ist im Erdgeschoss bei diesem Brand ums Leben gekommen.