Bargeld verliert auch in Deutschland an Bedeutung – hat aber weiter viele Anhänger. Gegen einen Verzicht auf Bargeld-Zahlungen sprechen sich Sozialverbände und die Bundesbank aus.

red/KNA 22.08.2024 - 11:07 Uhr

Bargeld soll als Zahlungsmittel erhalten bleiben. Das fordern Sozialverbände und die Deutsche Bundesbank in einem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Papier.