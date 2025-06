Ein folgenschwerer Unfall ereignet sich auf der stark befahrenen B31. Zwei Autos stoßen frontal zusammen.

red/dpa 04.06.2025 - 20:10 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Überlingen am Bodensee sind drei Frauen im Alter von 71, 74 und 75 Jahren ums Leben gekommen. Drei ältere Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Ein 75-jähriger Fahrer kam den Angaben zufolge in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang nicht geklärtem Grund langsam nach links auf die Gegenfahrspur. Dort prallte der Wagen frontal in einen entgegenkommenden Wagen. In beiden Fahrzeugen saßen jeweils drei Insassen.