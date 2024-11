An einer Schule erlauben sich ein Mädchen und ihr Kumpel einen Scherz und versprühen Pfefferspray. Mit bösen Folgen - für Mitschüler und für sie selbst.

red/dpa 26.11.2024 - 16:22 Uhr

Weil zwei Jugendliche Pfefferspray in einem Klassenraum versprüht haben sollen, sind an einer Schule in Überlingen am Bodensee 20 Menschen wegen Atembeschwerden behandelt worden. Vier von ihnen wurden bei dem Großeinsatz vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.