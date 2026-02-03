Erst schwimmt er vier Stunden durch raue See, dann läuft er noch zwei Kilometer zu Fuß: Mit letzter Kraft alarmiert ein 13-Jähriger in Australien die Behörden – und rettet seiner Familie das Leben.
03.02.2026 - 07:52 Uhr
Perth - Mit einem vierstündigen Schwimmkampf gegen Wind und Wellen hat ein 13-Jähriger vor der Küste Westaustraliens seine Mutter und zwei jüngere Geschwister vor dem Ertrinken gerettet. Die Familie war am Freitagnachmittag während eines Urlaubs in Quindalup, rund 250 Kilometer südlich von Perth, durch starken Wind auf das offene Meer hinausgetrieben worden.