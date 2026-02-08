Ein britischer Ex-Minister soll enge Kontakte zu Epstein gehabt haben. Trotzdem bekam er einen Botschafter-Job in den USA. Die Regierung in London steht unter Druck. Nun folgt der erste Rücktritt.

dpa 08.02.2026 - 15:57 Uhr

London - In der Affäre um die Epstein-Kontakte eines früheren britischen Ministers hat der Stabschef von Premierminister Keir Starmer übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen Rücktritt erklärt. In einem Statement von Morgan McSweeney, das die BBC veröffentlichte, heißt es, er habe dem Premierminister zur Ernennung von Ex-Minister Peter Mandelson als Botschafter in den USA geraten und "übernehme die volle Verantwortung dafür". Weiter schreibt der Starmer-Vertraute: "Die Entscheidung, Peter Mandelson zu ernennen, war falsch." Mandelson habe der Labour-Partei, dem Land und dem Vertrauen in die Politik geschadet.