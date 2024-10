Das kommt einigermaßen überraschend: Benedikt Paulowitsch, bekannt ansonsten vor allem als Bürgermeister der Gemeinde Kernen im Remstal, ist nicht länger Vorsitzender der Rems-Murr-SPD. Die Sozialdemokraten haben bei ihrem Kreisparteitag einen neuen Vorstand bestimmt. Paulowitsch trat, wie es in einer Mitteilung der Partei heißt, „aufgrund beruflicher und privater Verpflichtungen nicht erneut zur Wahl an“. Nachfolger ist Pierre Orthen aus Leutenbach.

Gegen „parteipolitisches Klein-Klein“

Paulowitsch hatte das Amt erst 2022 angetreten und verstand es durchaus, den Genossen im Landkreis neuen Schwung zu verleihen. Deshalb hatten Beobachter eigentlich nicht mit dem jetzigen Rückzug gerechnet. In seiner Abschiedsrede dankte Paulowitsch den anwesenden Mitgliedern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren. „Die großen Herausforderungen brauchen kein parteipolitisches Klein-Klein. Vielmehr brauchen wir für die kommenden Jahre gemeinsame Leit- und Richtlinien aller demokratischen Parteien in Feldern wie der Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und Migrationspolitik. Ich wünsche der SPD den Mut und die Kraft, gemeinsam mit anderen neue Wege einzuschlagen, ihren Grundwerten treu zu bleiben, aber nicht dogmatisch zu handeln“, erklärte Benedikt Paulowitsch. Auch künftig, versprach er, werde er der SPD mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Zum neuen Kreisvorsitzenden wurde Pierre Orthen aus Leutenbach gewählt. Der 26-Jährige gehört dem Kreisvorstand bereits seit 2018 an und ist sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene in verschiedenen Parteiorganisationen aktiv. „Es ist mir eine Ehre, Verantwortung für die SPD im Rems-Murr-Kreis zu übernehmen. In den kommenden zwei Jahren werde ich mich dafür einsetzen, dass unsere sozialdemokratische Stimme im Landkreis weiterhin stark und präsent bleibt“, erklärte Orthen nach seiner Wahl. Im Hinblick auf die bevorstehenden Bundestags- und Landtagswahlen betonte er, wie wichtig es sei, den Kreis mit kompetenten und engagierten Persönlichkeiten in Berlin und Stuttgart zu vertreten.

Neu im Führungsteam: Vasiliki Papadopoulou

Zu den stellvertretenden Vorsitzenden wurden erneut Urs Abelein (Waiblingen) und Kathrin Breitenbücher (Rudersberg) gewählt. Neu im Führungsteam ist Vasiliki Papadopoulou, die als stellvertretende Vorsitzende den Backnanger Raum vertreten wird. Die Position des Kreiskassierers bleibt bei Thomas Fokken (Winnenden). Für die Pressearbeit zeichnet künftig Franziska Sonnet (Waiblingen) verantwortlich, während Maja Schnitzer aus Schorndorf das Amt der Schriftführerin übernommen hat.