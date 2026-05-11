Die Schlagersängerin Andrea Berg feiert den Aufstieg der SG Sonnenhof Großaspach mit einer neuen Version ihres Schlagers. Die Dorfklub-Hymne soll nun auch in der 3. Liga klingen.

Die Schlagersängerin Andrea Berg hat ihrem Herzensverein, der SG Sonnenhof Großaspach, ein besonderes Geschenk gemacht. Zum Aufstieg des Fußballvereins in die 3. Liga veröffentlichte die Sängerin eine neue Version ihres Hits „Ja ich will“ – und überraschte damit die Mannschaft und Fans des Fußballvereins.

Die sogenannte „Dorfklub-Version“ soll die Euphorie rund um den sportlichen Erfolg der SG aufgreifen. Im Refrain der neuen Vereinshymne heißt es: „Ja ich will mit dem Dorfklub durch ganz Deutschland reisen. Ja ich will, 3. Liga wie in alten Zeiten.“

Andrea Bergs Leidenschaft für den SG Sonnenhof Großaspach

Andrea Berg verfolgt die Spiele der SG Sonnenhof Großaspach seit Jahren regelmäßig in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach (Rems-Murr-Kreis). Mit dem neuen Song möchte sie ihre Leidenschaft, ihren Stolz und ihre tiefe Verbundenheit für den Klub ausdrücken.

Gleich zu Beginn des Liedes heißt es: „Ein kleines Dorf im Schwabenland. Der Fußball macht es weltbekannt.“ Auch die Fans finden sich in dem Text wieder: „Mit Freunden in der Kurve stehn. Unsern Dorfklub siegen sehn.“

Andrea Berg fördert SG-Nachwuchs mit Hit-Erlös

Produziert wurde der Song von Felix Gauder. Gemeinsam mit ihrem Label Bergrecords unterstützt Andrea Berg mit den Erlösen des Titels die Nachwuchsarbeit und ausgewählte Fanprojekte der SG Sonnenhof Großaspach.

Das Lied ist seit dem 8. Mai auf Streamingplattformen wie Spotify, YouTube und Apple Music verfügbar und außerdem als CD im Onlineshop der Sängerin erhältlich. Ob der Song sich bei den Fans durchsetzt, wird sich schon bald in Stadien der 3. Liga zeigen.