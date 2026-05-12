Die Schlagersängerin Andrea Berg feiert den Aufstieg der SG Sonnenhof Großaspach mit einer neuen Version ihres Schlagers. Die Dorfklub-Hymne soll nun auch in der 3. Liga klingen.
12.05.2026 - 14:13 Uhr
Die Schlagersängerin Andrea Berg hat ihrem Herzensverein, der SG Sonnenhof Großaspach, ein besonderes Geschenk gemacht. Zum Aufstieg des Fußballvereins in die 3. Liga veröffentlichte die Sängerin eine neue Version ihres Hits „Ja ich will“ – und überraschte damit die Mannschaft und Fans des Fußballvereins.