Überraschung im Theaterhaus Tobias Moretti macht Schlagertherapie

Überraschung im Theaterhaus: Tobias Moretti macht Schlagertherapie
Der Schauspieler und Weihnachts-Schlagerinterpret Tobias Moretti Foto: Theaterhaus/Christian Hartmann

Bei einem spaßigen Abend im Stuttgarter Theaterhaus singt und spielt der Schauspieler Tobias Moretti zusammen mit Thomas Gansch. Aber kann er auch Schlager?

Lokales: Matthias Ring (mri)

Als Tobias Moretti nach der virtuos interpretierten Titelmelodie von „Raumschiff Enterprise“, dem siebten Stück des Abends, immer noch nicht auf der Bühne des Theaterhauses steht, kann man langsam ins Grübeln geraten, ob an den Eröffnungsworten von Thomas Gansch nicht doch was dran ist: dass der Name nur auf dem Plakat stehe, um das Publikum anzulocken.

 

Zwei der „Weihnachts-Schlagertherapie“-Werke später ist es aber soweit. Der Tiroler Charakterdarsteller gibt den Zwillingsbruder von Hansi Hinterseer und zeigt, dass er ein ganz ordentlicher Sänger ist. Und nicht nur das: Auch auf der Basstrompete kann er mithalten, sofern das aus dem Bläserquartett herauszuhören ist. Aber Moretti hat schließlich auch vor der Schauspielschule ein Kompositionsstudium begonnen.

Moretti trinkt am Rand ein Glas Wein

Wie es dazu gekommen ist, „dass ich als Kompagnon dieser genialen Therapisten heute etwas vortragen darf“, bleibt dunkel. Thomas Gansch erklärt nur, dass vertraglich zugesichert sei, Moretti müsse immer nur zwei Lieder singen, um danach Alkohol trinken zu dürfen. Tatsächlich zieht er sich nach kurzen Auftritten zu einem Glas Wein an den Tisch am hinteren Bühnenrand zurück.

