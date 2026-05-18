Überraschung in Leonberg Josefa von Hohenzollern kommt zurück
Die vom Ex-OB Cohn zwangsbeurlaubte Erste Bürgermeisterin tritt am 1. Juni wieder im Rathaus an. Von Hohenzollern und OB Degode geben sich optimistisch.
Die vom Ex-OB Cohn zwangsbeurlaubte Erste Bürgermeisterin tritt am 1. Juni wieder im Rathaus an. Von Hohenzollern und OB Degode geben sich optimistisch.
Paukenschlag im Leonberger Rathaus: Josefa von Hohenzollern kehrt nach einem fast dreijährigem Zwangsurlaub in ihr Büro zurück. „Das Regierungspräsidium hat uns mitgeteilt, dass es keine Anhaltspunkte für eine Aufrechterhaltung des Dienstverbotes gibt“, sagte Oberbürgermeister Tobias Degode (parteilos) unserer Zeitung. „Deshalb haben wir Frau von Hohenzollern informiert, dass sie zum 1. Juni ihre Arbeit wieder aufnehmen kann.“ Sie behalte ihre Position als Erste Bürgermeisterin und ist damit OB-Stellvertreterin.