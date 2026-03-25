Der AfD-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz verliert den Fraktionsvorsitz. Er halte das für erklärungsbedürftig gegenüber Mitgliedern und Wählern, sagt Jan Bollinger. Und nun?

Wenige Tage nach dem Wahlerfolg der AfD in Rheinland-Pfalz gibt es eine Überraschung an der Spitze der größten Oppositionsfraktion: Zum neuen Fraktionschef wurde am Vormittag unerwartet Michael Büge gewählt. Der 60-Jährige löst Jan Bollinger ab, der bisher der Fraktion vorstand und der die AfD als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführt hatte.

Herbe Schlappe für den Spitzenkandidaten Für Bollinger, der auch Landeschef der AfD ist, ist die fraktionsinterne Wahl eine herbe Schlappe. Er werde das Ergebnis als Demokrat akzeptieren und wolle sich auch in Zukunft konstruktiv in der Fraktion einbringen, sagte Bollinger. Er habe nicht erwartet, dass er als Spitzenkandidat nach diesem Wahlergebnis nicht wiedergewählt werde. Er halte das auch für erklärungsbedürftig gegenüber den Mitgliedern und Wählern der AfD, sagte Bollinger weiter.

Die AfD hatte bei der Wahl am Sonntag ihren Stimmenanteil mehr als verdoppelt, sie konnte mit 19,5 Prozent das beste Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland einfahren.

Neuer starker Mann war mal in der CDU

Michael Büge ist seit 2017 Fraktionsgeschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion. Der 60-Jährige wechselte einst von der CDU zur AfD, für die Union war er unter anderem von 2001 bis 2011 Beigeordneter in Berlin-Neukölln, die letzten zwei Jahre dieses Zeitraums auch stellvertretender Bezirksbürgermeister. Von 2011 bis 2013 war Büge dann Staatssekretär für Soziales und Amtschef in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales in Berlin. In der AfD ist er inzwischen Mitglied des Kreisverbands Mainz und dort auch Vorstandsmitglied.