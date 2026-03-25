Der AfD-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz verliert den Fraktionsvorsitz. Er halte das für erklärungsbedürftig gegenüber Mitgliedern und Wählern, sagt Jan Bollinger. Und nun?
Wenige Tage nach dem Wahlerfolg der AfD in Rheinland-Pfalz gibt es eine Überraschung an der Spitze der größten Oppositionsfraktion: Zum neuen Fraktionschef wurde am Vormittag unerwartet Michael Büge gewählt. Der 60-Jährige löst Jan Bollinger ab, der bisher der Fraktion vorstand und der die AfD als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführt hatte.