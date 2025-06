Rekordverdächtig schnell ging der Verkauf der Waiblinger Wundertüte, eine Aktion der städtischen Gesellschaft für Wirtschaft, Tourismus und Marketing (WTM), im vergangenen Jahr über die Bühne: Innerhalb von 45 Minuten waren die Tüten laut der WTM ausverkauft. Die städtische Wirtschaftsförderung und insgesamt 31 lokale Unternehmen aus Waiblingen hatten die mit Gutscheinen gefüllte Einkaufstasche im Frühjahr 2024 zum Preis von 50 Euro angeboten.

Jede Wundertüte enthielt neben einem Stadtgutschein im Wert von 50 Euro weitere zehn Gutscheine der teilnehmenden Firmen, die nach dem Zufallsprinzip in den Einkaufstaschen verteilt wurden. Es beteiligten sich Unternehmen aus den Branchen Handel, Dienstleistung, Gastronomie und Kultur – der Wert der Gutscheine reichte von fünf bis 65 Euro.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gibt es nun eine Neuauflage, laut der WTM sind diesmal 120 gefüllte Überraschungstüten zu haben. Wie im Vorjahr enthält jede Wundertüte einen Stadtgutschein im Wert von 50 Euro, der bei mehr als 60 Akzeptanzstellen eingelöst werden kann. Außerdem zusätzliche Wertgutscheine von lokalen Geschäften, Gastronomiebetrieben und Kultureinrichtungen im Wert von mehr als 100 Euro.

Wert der Tüte liegt deutlich über Kaufpreis

Die Gutscheine stecken in der „Waiblinger Wundertüte“. Foto: WTM GmbH

„Der Wert pro Tüte beträgt somit über 150 Euro – und liegt damit deutlich über dem Kaufpreis“, heißt es in der Ankündigung. Insgesamt ergebe sich über alle Tüten hinweg eine Summe im fünfstelligen Bereich. Die Gutscheine wurden zufällig verteilt. „Viele Kundinnen und Kunden haben bereits nach der Wundertüte gefragt – und wir freuen uns sehr, dass sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Waiblinger Unternehmen an der Aktion beteiligen“, so Michaela Ciz von der WTM. Die Wundertüte unterstütze auch die lokalen Unternehmen und mache auf die Vielfalt der Waiblinger Innenstadt aufmerksam.

Der Verkauf beginnt am Samstag, 5. Juli, 9 Uhr, in der Touristinformation Waiblingen, Scheuerngasse 4. Der Preis pro Tüte beträgt wie im Vorjahr 50 Euro. Aufgrund der limitierten Anzahl kann pro Kunde nur eine Wundertüte gekauft werden. Die Übersicht der teilnehmenden Unternehmen steht unter www.waiblingen-gutschein.de.