Popstar Taylor Swift hat in Nashville mit einem Überraschungsauftritt bei einer Benefizshow für Begeisterung gesorgt – zur besonderen Freude ihres Freundes.

dpa 25.06.2025 - 22:14 Uhr

New York - Taylor Swift kann wohl niemand vorwerfen, nicht für ihren Freund Travis Kelce da zu sein. Der US-Popstar legte bei einem Football-Trainingscamp, das von ihrem Profisportler-Freund mitveranstaltet wird, einen Überraschungsgig hin. Bei dem Konzert in Nashville (Tennessee) spielte die 35-Jährige ihren Hit "Shake It Off", wie auf Videoaufnahmen zu sehen war.