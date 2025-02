Ein Orientteppich, handgefertigt im Schwarzwald? Das gibt es wirklich. Jetzt ist ein Zeugnis dieses längst vergessenen Kapitels bei einem Lörracher Teppichhändler aufgetaucht.

Eberhard Wein 18.02.2025 - 11:21 Uhr

Der Schwarzwald ist bekannt für Kirschkuchen und Kuckucksuhren. Schwarzwälder Schinken darf nur so heißen, wenn er auch im Schwarzwald hergestellt wurde, ebenso ist es beim Kirschwasser. Doch in Zeiten wirtschaftlicher Not hat man offenbar auch im Schwarzwald schamlos kopiert. In einem Teppichgeschäft in der Lörracher Innenstadt ist jetzt ein knapp zwölf Quadratmeter großer Orientteppich aufgetaucht, der nicht in Persien oder der Türkei geknüpft wurde, sondern in einem Tal des Nordschwarzwaldes.