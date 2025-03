Unbekannte sind am Samstag in ein Zweifamilienhaus eingestiegen. Die Einbruchserie in dem Ort im Kreis Ludwigsburg scheint kein Ende zu nehmen.

Christian Kempf 09.03.2025 - 11:30 Uhr

Mehrfach ist in den vergangenen Wochen in Häuser in Benningen eingebrochen worden. Und die Serie scheint nicht aufzuhören. Am Samstag haben erneut Langfinger zugeschlagen und nach Angaben der Polizei zwischen 15.45 und 20.45 Uhr aus einem Zweifamilienhaus in der Merkurstraße Gegenstände im Wert von rund 6500 Euro erbeutet.