Ins Leonberger Freibad sowie in gleich drei Vereinsgaststätten in Hirschlanden und Rutesheim ist zwischen Samstag und Montag eingebrochen worden.

Drei Einbrüche in Vereinsgaststätten sowie einer ins Leobad vermeldet die Polizei für das vergangenen Wochenende. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Dienstag berichtet, ist in der Nacht auf Montag ins Leonberger Freibad in der Badstraße eingebrochen worden. Nachdem die bislang unbekannten Täter aufs Gelände gelangt waren, brachen sie vier Türen und eine Schranktür im Bereich des Bürotraktes auf. Die Räume wurden auch durchwühlt, wobei den Tätern vermutlich nichts Stehlenswertes in die Hände fiel, sodass sie sich ohne Beute wieder aus dem Staub machten. Der hinterlassene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise an das Polizeirevier Leonberg, Telefon 0 71 52 / 60 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.

 

Zusammenhang zwischen Einbrüchen

In der Zeit zwischen Samstag und Montag wurde zudem in zwei Vereinsheime im Ditzinger Ortsteil Hirschlanden sowie in eines Rutesheim eingebrochen. Bei den Taten in Hirschlanden vermutet die Polizei einen Zusammenhang. Diese ereigneten sich in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 16 Uhr. In den beiden Fällen öffneten die bislang unbekannten Täter laut Polizei gewaltsam ein Fenster. In der Vereinsgaststätte in der Straße „Seehansen“ wurden mehrere Schubladen durchwühlt und ein Geldbeutel mit rund 20 Euro Inhalt gestohlen. In der zweiten Vereinsgaststätte im Schellweg wurden zwar die Räume durchwühlt, nach jetzigem Stand aber nichts entwendet. Hinweise zu beiden Einbrüchen gehen an das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 0 71 56 / 4 35 20 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de.

In Rutesheim hatten es Einbrecher in der Nacht auf Montag auf ein Vereinsheim im Eisengriffweg abgesehen. Hier hebelten sie ein Fenster an der Terrasse auf. In der Gaststätte brachen sie eine Geldkassette und im Treppenhaus anschließend einen Getränkeautomaten auf. Das Bargeld ließen sie mitgehen. Danach verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Büro des Vereins und durchwühlten das Mobiliar. Eine weitere Geldkassette wurde hier gestohlen. Das entwendete Bargeld summiert sich auf etwa 500 Euro, der Schaden an der Einrichtung beläuft sich dagegen auf 6000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rutesheim entgegen, Telefon 0 71 52 / 99 91 00 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.