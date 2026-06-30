Wanderröte ist nicht immer sichtbar, Tests können täuschen und lange Antibiotikakuren sind oft unnötig. Andreas Lienig klärt über Mythen und Missverständnisse zu Borreliose auf.

Süddeutschland ist ein Hochrisikogebiet für Zecken. Die kleinen Tierchen können gefährliche Krankheiten wie Meningoenzephalitis (FSME) und Lyme-Borreliose übertragen. Je nach Region tragen in Deutschland rund 30 Prozent aller Zecken Borrelien in sich. Allerdings führt nicht jeder Zeckenstich einer befallenen Zecke zu einer Ansteckung mit Borreliose beim Menschen. Die Infektionskrankheit kann zu Veränderungen der Haut an der Bissstelle, Entzündungen an den Gelenken sowie Beeinträchtigungen des Nervensystems führen. Andreas Lienig, Ärztlicher Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene am Klinikum Stuttgart, erklärt im Interview, wie Borreliose diagnostiziert und behandelt wird.

Herr Dr. Lienig, welche Maßnahmen empfehlen Sie zum Schutz vor Zecken und zur Vorbeugung von Borreliose?

Das Wichtigste ist, Zeckenstiche möglichst zu vermeiden. Bei Aufenthalten im Freien, wie zum Beispiel beim Wandern, Gärtnern oder im Park, möglichst lange Kleidung tragen und die Hose am besten in die Socken stecken. Helle Kleidung hat den praktischen Vorteil, dass Sie Zecken leichter erkennen können. Auch empfehle ich, Repellentien, also Schutzmittel wie Icaridin, zu nutzen und später zu Hause, den Körper immer gut abzusuchen – besonders auch an den versteckten Stellen wie Kniekehlen, Achseln oder der Leiste. Je früher man eine Zecke findet, desto besser, denn das Übertragungsrisiko steigt mit der Anheftungsdauer deutlich an. Beim Entfernen dann eine spitze Pinzette verwenden und diese hautnah ansetzen, dann ruhig und gerade herausziehen. Auch eine Zeckenkarte kann man benutzen.

Woran erkennt man mögliche Anzeichen für Borreliose? Tritt die Wanderröte immer auf?

Die Wanderröte ist das klassische Zeichen, eine ringförmige Rötung, die sich von der Einstichstelle aus ausbreitet. Wenn ich das sehe, ist die Diagnose klinisch gestellt, da brauche ich gar keinen Labortest mehr. Die Wanderröte, das Erythema migrans, tritt aber nur bei 70 bis 80 Prozent der Betroffenen auf. Bei einem guten Fünftel der Patienten fehlt sie ganz oder ist an einer Stelle, die man leicht übersieht. Später können dann sehr verschiedene Beschwerden auftreten: Gelenkentzündungen, neurologische Symptome und Herzrhythmusstörungen. Dies macht die Diagnostik der Borreliose anspruchsvoll.

Infektiologe Andreas Lienig Foto: Klinikum Stuttgart /Heiko Potthof

Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Diagnose?

Bei der klassischen Wanderröte ist es einfach, es ist eine rein klinische Diagnose, dann startet die Therapie. Schwieriger wird es eben ohne dieses typische Bild. Dann nutzen wir einen zweistufigen Antikörpertest, den ELISA-Test, gefolgt von einem Immunoblot. Das grundsätzliche Problem ist dabei, dass in den ersten Wochen nach der Infektion die Antikörper noch gar nicht nachweisbar sind. Daher kann der Test falsch negativ sein. Und umgekehrt haben viele Menschen Antikörper aus einer längst überwundenen, folgenlos verlaufenen Infektion. Hohe Werte allein beweisen also keine aktive Erkrankung. Das führt leider dazu, dass Borreliose manchmal diagnostiziert wird, obwohl die Beschwerden gar nicht dazu passen. Ärztliches Urteilsvermögen ist dabei also sehr wichtig. Es gibt zudem viele Tests, die nicht wissenschaftlich basiert sind, zum Beispiel den Lymphozytentransformationstest.

Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung und wie erfolgreich sind sie?

Borreliose behandelt man mit Antibiotika. Die Heilungsraten sind bei früher Diagnose sehr gut. Das Mittel der ersten Wahl ist Doxycyclin. Neuere Studien zeigen auch, dass eine intravenöse Therapie oder besonders lange Therapien nicht notwendig sind.

Was kann passieren, wenn eine Borreliose nicht rechtzeitig behandelt wird?

Dann kann sich die Erkrankung ausbreiten. Im zweiten Stadium kann dann zum Beispiel eine Neuroborreliose, eine Entzündung des Nervensystems mit Lähmungen und starken Nervenschmerzen, auftreten. Auch Herzprobleme wie AV-Blockierungen sind möglich. Im Spätstadium kommen vor allem Gelenkentzündungen und chronische Hautveränderungen hinzu. Aber selbst in Spätstadien sprechen Patienten noch auf Antibiotika an.

Welche verbreiteten Missverständnisse oder Mythen über Borreliose begegnen Ihnen häufig?

Ein häufiges Missverständnis betrifft den Begriff „chronische Borreliose“. Patienten mit anhaltender Erschöpfung oder Schmerzen finden in einer positiven Serologie (Antikörper-Blut-Test) vermeintlich eine Erklärung und landen dann bei Anbietern, die monatelange Antibiotikakuren anbieten. Es gibt keine Belege, dass das hilft, aber Belege, dass es schadet. Ein positiver Test wie oben beschrieben bedeutet nicht automatisch eine aktive Erkrankung. Und ein negativer Test schließt sie in der Frühphase nicht aus. Das verunsichert Patienten sehr.

Viele schwören ja auf alternative Behandlungsmethoden.

Ja, es gibt viele dieser alternativen Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel eine Ozontherapie, Hyperbare Sauerstofftherapie, Bioresonanztherapie, Hochdosis-Vitamin-C-Therapie und so weiter. Für die fehlt aber jede wissenschaftliche Grundlage, sie kosten aber viel Geld. Besonders häufig begegnet mir der Verdacht einer fortbestehenden aktiven Borrelieninfektion trotz mehrfacher Antibiotikatherapie. Es gibt durchaus Patienten mit anhaltenden Beschwerden nach einer behandelten Borreliose. Allerdings gibt es bislang keine überzeugenden Hinweise darauf, dass da eine fortbestehende aktive Borrelieninfektion zugrunde liegt. Insgesamt muss das klinische Bild, also die Symptomatik, gut zu einer Borreliose passen, ergänzt durch eine sinnvolle Labordiagnostik.

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es zu den derzeit getesteten Impfstoffen?

Aktuell läuft eine große Phase-3-Studie zu einem vielversprechenden Borreliose-Impfstoff (Valor Studie) ab 5 Jahren. Erste Daten zeigen eine Effektivität von über 70 Prozent. Zugelassene Impfstoffe gibt es jedoch bisher nicht.

Zecken können auch Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Was raten Sie hier?

Da wir ein absolutes Risikogebiet sind, rate ich auf jeden Fall zur Impfung. Die FSME steht oft etwas im Schatten der Borreliose, allerdings kann man die FSME nicht direkt therapieren. Es entstehen durch eine Infektion oft hohe Folgeschäden: Sie kann zu schweren Entzündungen des Gehirns und der Hirnhäute führen. Eine ursächliche Therapie existiert nicht, weshalb nur die Symptome gelindert werden können. Eine Infektion lässt sich durch die Impfung gut vermeiden.

Infektiologie und Krankenhaushygiene

Zur Person: Andreas Lienig ist Ärztlicher Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene und leitender Oberarzt der Infektiologie am Klinikum Stuttgart. Lienig ist Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie sowie Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie.