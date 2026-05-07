Ein Mülldetektiv, häufigere Reinigungszyklen, intensive Öffentlichkeitsarbeit, verstärkte Kontrollen und Bußgelder – in den vergangenen Jahren hat die Stadt Waiblingen ein ganzes Programm gegen wilde Müllablagerungen gefahren. Dennoch gibt es Orte in der Stadt, an denen selbst diese Maßnahmen nur begrenzt Wirkung zeigen. Kaum haben die Beschäftigten des Betriebshofs dort abgestellte Hausmüllsäcke, alte Kühlschränke und bisweilen ganze Wohnlandschaften beseitigt, lädt irgendjemand schon die nächste Fuhre Abfall ab. Darunter leidet nicht nur das Stadtbild, es werden auch Ratten angelockt und Personal gebunden, das an anderer Stelle fehlt.