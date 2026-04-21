Bei den Grünen gibt es schon von Beginn an Widerstand gegen den Einsatz einer umstrittenen US-Analysesoftware. Nun könnte sich bald die Parteibasis bei dem Thema beschäftigenn.
21.04.2026 - 19:36 Uhr
Die Debatte über den Einsatz der umstrittenen Analysesoftware des US-Konzerns Palantir in Baden-Württemberg dürfte bei den Grünen in den nächsten Wochen erneut Fahrt aufnehmen. Mehr als fünf Prozent der Parteimitglieder hätten sich für eine Urabstimmung innerhalb der Partei ausgesprochen, teilten die Initiatoren mit. Diese wollen mit Hilfe der Urabstimmung den Einsatz der Software in Baden-Württemberg stoppen.