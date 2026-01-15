Es wird die größte Nato-Übung in diesem Jahr: Elf Nationen und rund 10.000 Soldaten beteiligen sich an der Operation «Steadfast Dart 26», die nun beginnt – zentraler Schauplatz ist die Bundesrepublik.
Emden - Es soll die umfangreichste und öffentlichkeitswirksame Nato-Übung des Jahres werden – und sich hauptsächlich in Deutschland abspielen. Für das Großmanöver "Steadfast Dart 26" hat das Militärbündnis damit begonnen, Tausende Soldatinnen und Soldaten sowie Material und Militärfahrzeuge aus ganz Europa in die Bundesrepublik zu verlegen. Deutschland ist in den kommenden Wochen Gastgebernation des Großmanövers und zugleich Drehscheibe für den Umschlag.