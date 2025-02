Feyenoord Rotterdam holt in Italien ein 1:1 und steht erstmals in seiner Geschichte im Achtelfinale der Champions League. Für die AC Mailand endet die europäische Reise jäh.

red/sid 18.02.2025 - 20:48 Uhr

Das Überraschungsteam Feyenoord Rotterdam hat die große AC Mailand aus der Champions League geworfen und steht dort nun erstmals in seiner Klubgeschichte im Achtelfinale. Der niederländische Pokalsieger holte im Rückspiel der Play-offs ein 1:1 (0:1) in Mailand, das Hinspiel hatte der Underdog mit 1:0 gewonnen. Für Milan ist das frühe Aus ein schwerer Schlag in einer ohnehin schwierigen Saison: In der Serie A müssen die Rossoneri als derzeit Siebter um die erneute Qualifikation für die Königsklasse bangen.