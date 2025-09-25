Der VfB Stuttgart startet an diesem Donnerstag in die Europa League – und damit in einem Wettbewerb, in dem der Club und seine Anhänger schon viel erlebt haben. Wir blicken zurück.
25.09.2025 - 08:00 Uhr
Zweimal Europa League, 15-mal Uefa-Pokal. Das sind die Eckdaten des VfB Stuttgart im zweitwichtigsten europäischen Fußball-Wettbewerb. Die Stuttgarter waren also oft dabei seit ihrem Debüt 1973. Mal war’s erfolgreich, andere Male eher weniger gut – aber fast immer war es: aufregend. Der Club hat einige besondere Geschichten in diesem Wettbewerb geschrieben.