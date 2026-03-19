In der UEFA Europa League 2025/26 stehen die Rückspiele im Achtelfinale an. Welcher Sender überträgt im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream für die Spiele?
19.03.2026 - 16:56 Uhr
Am heutigen Donnerstag, dem 19. März 2026, stehen in der UEFA Europa League 2025/26 die Rückspiele im Achtelfinale auf dem Programm. Der Bundesligist VfB Stuttgart ist auswärts beim FC Porto gefordert. Die Schwaben verloren das Hinspiel zu Hause mit 1:2. Der SC Freiburg muss gegen den belgischen Erstligisten KRC Genk eine 0:1-Niederlage drehen. Zeitgleich trifft der FSV Mainz 05 in der Conference League auf den tschechischen Klub Sigma Olmütz. Gegen den amtierenden Pokalsieger kam Mainz im Hinspiel nicht über ein 0:0 hinaus.