In der UEFA Europa League 2025/26 stehen die Rückspiele im Achtelfinale an. Welcher Sender überträgt im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream für die Spiele?

Am heutigen Donnerstag, dem 19. März 2026, stehen in der UEFA Europa League 2025/26 die Rückspiele im Achtelfinale auf dem Programm. Der Bundesligist VfB Stuttgart ist auswärts beim FC Porto gefordert. Die Schwaben verloren das Hinspiel zu Hause mit 1:2. Der SC Freiburg muss gegen den belgischen Erstligisten KRC Genk eine 0:1-Niederlage drehen. Zeitgleich trifft der FSV Mainz 05 in der Conference League auf den tschechischen Klub Sigma Olmütz. Gegen den amtierenden Pokalsieger kam Mainz im Hinspiel nicht über ein 0:0 hinaus.

Alle Informationen zur Übertragung der heutigen Spiele in der UEFA Europa League im Überblick.

Europa League 2025/26: Welcher Sender hat die Übertragungsrechte?

Hier gibt es für alle Fans erfreuliche Nachrichten. Denn ausgewählte Spiele der UEFA Europa League werden live im Free-TV gezeigt. Während die Übertragungsrechte für die Champions League hierzulande bei DAZN und Amazon Prime liegen, zeigt der Kölner Privatsender RTL die Europa League exklusiv im Free-TV und Livestream. Die Kölner Mediengruppe hat die exklusiven Übertragungsrechte bis 2027

Je Spieltag sind zehn Spiele in Einzelstreams und Konferenzen bei RTL+ sowie eine Partie im Hauptsender bei RTL zu sehen. Zwei Partien pro Spieltag zeigt zudem der Pay-TV-Sender Sky. Am heutigen Donnerstag sind das die Spiele zwischen Nottingham Forest und FC Midtjylland ab 18:45 Uhr und ab 21:00 Uhr Real Betis gegen Panathinaikos Athen.

Wer überträgt die Europa League heute im TV und Stream?

Der VfB Stuttgart trifft in der UEFA Europa League im Achtelfinale auf den FC Porto. Das Rückspiel gegen den FC Porto wird live sowohl bei RTL als auch bei NITRO im Free-TV übertragen. Einen Livestream gibt es bei RTL+. Auch das Spiel des SC Freiburg wird live übertragen. RTL zeigt das Spiel allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement bei RTL+.

Eine Übersicht der Spiele am heutigen Donnnerstag, dem 19. März 2026:

18:45 Uhr: Lyon gegen Celta Vigo – live bei RTL+

18:45 Uhr: FC Midtjylland gegen Nottingham Forest – live bei Sky und RTL+

18:45 Uhr: SC Freiburg gegen KRC Genk – live bei RTL+

21:00 Uhr: Real Betis gegen Panathinaikos – live bei Sky und RTL+

21:00 Uhr: Porto gegen VfB Stuttgart – live im Free-TV bei RTL, NITRO und RTL+

21:00 Uhr: Aston Villa gegen Lille OSC – live bei RTL+

21:00 Uhr: AS Roma gegen Bologna – live bei RTL+

18:45 Uhr: Mainz 05 gegen Sigma Olmütz (Conference League) – live bei RTL+

Die Ergebnisse der Hinspiele im Überblick:

18:45: Panathinaikos gegen Real Betis (1:0)

18:45: VfB Stuttgart gegen FC Porto (1:2)

18:45: Bologna gegen AS Roma (1:1)

18:45: Lille OSC gegen Aston Villa (0:1)

21:00: Nottingham Forest gegen FC Midtjylland (0:1)

21:00: Ferencváros Budapest gegen Braga (2:0)

21:00: Celta Vigo gegen Lyon (1:1)

21:00: KRC Genk gegen SC Freiburg (1:0)

18:45 Uhr: Mainz 05 gegen Sigma Olmütz (0:0), (Conference League)

So seht ihr die Europa League live im Stream

Die Partien, die nicht im Free-TV gezeigt werden, können lediglich über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ angesehen werden. Hierfür gibt es unterschiedliche Abo-Pakete: Mit dem Basic-Paket für 5,99 Euro im Monat können die Spiele nicht verfolgt werden. Mit der Premium-Version für 8,99 Euro pro Monat können die Spiele werbeunterstützt auf einem Gerät und mit Download-Funktion gestreamt werden. Das Max-Angebot für 12,99 Euro pro Monat ermöglicht das Streamen der EL-Spiele auf bis zu zwei Geräten und ohne Werbung.