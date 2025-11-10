Anlässlich des UEFA Europa League Trophy Events spricht Kevin Kurányi, der selbst einst Top-Torjäger beim VfB Stuttgart war, über die Entwicklung des Vereins und die Chancen auf den Europapokal.
13.11.2025 - 00:00 Uhr
Als Spielerberater unterstützt Kevin Kurányi Fußballer auf verschiedenen Ebenen. Dabei profitieren die Spieler vor allem von der langjährigen Erfahrung des Top-Profis. Wie Kurányi die Chancen des VfB Stuttgart auf den Europa-League-Titel einschätzt und was dieses Turnier für Fußballer so besonders macht.