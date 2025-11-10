Anlässlich des UEFA Europa League Trophy Events spricht Kevin Kurányi, der selbst einst Top-Torjäger beim VfB Stuttgart war, über die Entwicklung des Vereins und die Chancen auf den Europapokal.

Als Spielerberater unterstützt Kevin Kurányi Fußballer auf verschiedenen Ebenen. Dabei profitieren die Spieler vor allem von der langjährigen Erfahrung des Top-Profis. Wie Kurányi die Chancen des VfB Stuttgart auf den Europa-League-Titel einschätzt und was dieses Turnier für Fußballer so besonders macht.

Kevin, als Spieler haben Sie den VfB Stuttgart maßgeblich geprägt. Wie beurteilen Sie die beeindruckende Entwicklung des Vereins in der jüngsten Vergangenheit und was erwarten Sie von ihm in der aktuellen Bundesliga-Saison – ist ein Platz in der Champions League ein realistisches Ziel?

Der Verein hat sich in den vergangenen Jahren großartig entwickelt. An diesem erfolgreichen Weg haben sicherlich viele Akteure ihren Anteil. Trotzdem möchte ich meinen ehemaligen Mitspieler Sebastian Hoeneß hervorheben, der zweifellos eine der Schlüsselfiguren im Verein ist. Mich beeindruckt vor allem, wie gut der Verein Rückschläge verkraftet, seien es Niederlagen oder der Verlust wichtiger Spieler. Das wirkt alles schon sehr stabil. Deshalb traue ich dem VfB natürlich zu, bis zum Ende der Saison in der Spitzengruppe der Liga zu bleiben.

Der VfB spielt auch in der Europa League. Wie weit kann der Verein Ihrer Meinung nach in diesem Wettbewerb kommen, und was sind die wichtigsten Stärken oder Herausforderungen, denen er gegen europäische Gegner gegenüberstehen wird?

Auch wenn der Start nicht optimal war: Da ist noch nichts verloren, die Teams zwischen Platz neun und 24 qualifizieren sich immerhin für die Play-off-Spiele. Das ist durchaus erreichbar – und dort ist mit etwas Glück immer etwas möglich. Aber der VfB hat auch schon erfahren: International zu spielen, ist etwas anderes. Man trifft auf ungewohnte Hexenkessel in fremden Stadien, Gegner, die man nicht so gut einschätzen kann wie die Konkurrenz in der Bundesliga. Und selbst Kleinigkeiten entscheiden über Sieg oder Niederlage.

Am Ende hängt alles davon ab, wie schnell das Team dazulernt. Ein paar Jungs haben in der vergangenen Saison zwar schon in der Champions League Erfahrungen gesammelt, aber im Sommer gab es ja doch einen gewissen Umbruch. Einige junge Spieler sind dazugekommen und für sie sind internationale Spiele gegen Vereine wie Fenerbahce, Feyenoord oder AS Rom Neuland.

Was braucht ein deutsches Team Ihrer Erfahrung nach, um in der Europa League erfolgreich zu sein?

Neben der Erfahrung vor allem den unbedingten Glauben an die eigene Stärke, gerade in schwierigen Situationen – und eine große Widerstandsfähigkeit.

Die Europa League hat im Laufe der Jahre erheblich an Prestige gewonnen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung, und was macht den Wettbewerb für die Teams heute so anspruchsvoll?

Ich kann dem nur voll zustimmen. Die Entwicklung ist wirklich großartig. Der neue Modus ist ein absoluter Fortschritt. Hinzu kommen viele klangvolle Namen, die den Wettbewerb bereichern. Beides führt zu einem erheblichen Prestigegewinn und erhöht die sportliche Herausforderung erheblich.

Glauben Sie, dass der Gewinn der Europa League im Vergleich zu anderen Trophäen eine einzigartige Art von Ruhm oder Befriedigung mit sich bringt?

Natürlich wird die Champions League stets die Königsklasse bleiben. Doch jeder Titel, erst recht jeder europäische, besitzt eine ganz eigene, besondere Strahlkraft.

Welche anderen Mannschaften sehen Sie in dieser Saison als starke Anwärter auf den Europa-League-Titel und warum?

Selbstverständlich zählen die Mannschaften aus den großen Ligen immer zu den Top-Anwärtern auf den Titel. Aber ich glaube, es wird durchaus Teams geben, die für eine echte Überraschung gut sind. Und ganz ehrlich: Auch das macht die Attraktivität aus.

Was erwarten Sie langfristig vom VfB? Glauben Sie, dass er sich dauerhaft unter den Top-Clubs der Bundesliga etablieren kann?

Ein klares Ja! Wie schon erwähnt, ist der Club auf vielen wichtigen Positionen gut aufgestellt, wirkt sehr stabil und hat eine unheimlich starke Unterstützung der Fans und der gesamten Region im Rücken.

Die Verantwortung für andere prägt auch Ihre Arbeit als Spielerberater. Welchen Rat geben Sie jungen Talenten heute, um mit Druck umzugehen und auf dem Boden zu bleiben?

Mein Rat ist ganz einfach: Konzentriere dich voll und ganz auf das Hier und Jetzt: auf den Platz und deine Leistung. Der Rest ergibt sich von selbst. Leider lassen sich viele junge Spieler durch Berater, Geld oder ihr Umfeld von diesem klaren Fokus ablenken. Und dann kommt der Karriereknick, noch bevor die Laufbahn richtig Fahrt aufnehmen konnte.

