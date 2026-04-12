Käfigkämpfe mitten auf dem Gelände des Weißen Hauses? Die Idee hatte der US-Präsident schon länger, nun wird sie konkret - zu seinem Geburtstag. In Miami ist Trump beim aktuellen UFC-Event zu Gast.
12.04.2026 - 08:03 Uhr
Miami - US-Präsident Donald Trump hat Käfigkämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses zu seinem 80. Geburtstag angekündigt. Über seinen Account auf seinem Netzwerk "Truth Social" postete er eine Ankündigung für ein Event am 14. Juni unter dem Titel "UFC Freedom 250". An dem Tag wird Trump 80 Jahre alt. In diesem Jahr jährt sich die Unabhängigkeit der USA zum 250. Mal.