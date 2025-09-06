 
Uhingen Petition für Radschnellweg gestartet

1
Hier könnte der Radler durchziehen: Steffen Seyfang, Initiator einer Petition, am jetzigen Schotterweg entlang der Fils. im Hintergrund der Kamin vom Gerber Bräu. Foto: Giacinto Carlucci

Steffen Seyfang aus Zell sammelt Unterschriften für einen Radschnellweg durch Uhingen, den der Gemeinderat zwei Mal abgelehnt hat. Was treibt ihn an?

„Der fährt wirklich alles mit dem Rad“, sagt sein Nachbar. Steffen Seyfang ist an jedem seiner Arbeitstage in der frischen Luft unterwegs, radelt morgens von Zell nach Plochingen und abends wieder zurück. Im Wechsel fährt er über Hochdorf und Schlierbach oder durchs untere Filstal und Albershausen. Er kennt die Situation der Radwege in Uhingen aus dem täglichen Erleben. Und jetzt hat er sich eingeschaltet. Steffen Seyfang hat eine Petition für den Radschnellweg durch Uhingen gestartet.

 

Die Pläne dafür ruhen in der Schublade, seit der Uhinger Gemeinderat zwei Mal die Trasse abgelehnt hat, die südlich am Ort vorbeiführen würde. Die Flächenversiegelung, die nicht klein ist, war für die Mehrheit der Grund dafür. Und es schwang mit, dass man die ruhigen Ecken dort, die Spaziergänger lieben, nicht mit Radverkehr durchkreuzen solle. Könne man nicht andere Wege nehmen, Vorhandenes und schon Versiegeltes zusammenbinden und die Lücken schließen? Geht nicht, sagen die Planer. Nur dort, im Süden und mit den Anbindungen nach Ebersbach und Faurndau, sei es sinnvoll. Das ist der Stand, schon anderthalb Jahre, und so entschieden hat noch der alte Gemeinderat von Uhingen. Der neue hat darüber noch nicht beraten.

Er braucht Unterstützung, um beim Gemeinderat Eindruck zu machen

Jetzt also gibt ein Auswärtiger einen neuen Impuls. Mit einer Petition, die er vor drei Wochen gestartet hat. Den ADFC im Kreis, die Vertretung der Interessen der Radfahrer, hat er an seiner Seite. Der kennt und begrüßt die Initiative auf seiner Webseite. Auch Steffen Seyfang hat seine Petition online gestellt. Das findet allmählich Beachtung. Zuletzt waren es über 30 Unterschriften. Und Kommentare wie diese: „Durch Uhingen mit dem Rad fahren ist gefährlich, da es keine sicheren Radwege gibt. Es ist meist ein unsicheres Gefühl. Ich muss oft nach Göppingen oder noch weiter mit dem Fahrrad.“ So schreibt eine Ebersbacherin. Seyfang tut das gut: Er braucht Unterstützung von Uhingern und aus dem Umland, wenn er beim Gemeinderat Eindruck machen will.

Aber die Initiative muss auch erst mal in die breite Öffentlichkeit getragen werden. Dazu will Seyfang nachlegen. Er hat einen Flyer in Druck gegeben. Mit diesem will er auf Einzelhändler zugehen, damit diese ihn unter die Leute bringen. In Uhingen, Ebersbach und Faurndau. Und er will sich auch noch selbst an die Radfahrer wenden: Am 21. September, dem Tag der ADFC-Sternfahrt nach Stuttgart. Da ziehen erfahrungsgemäß viele Radbegeisterte aus dem Kreis durchs Filstal hin, und die kommen durch Uhingen. Steffen Seyfang will sich mit einem Zelt an der Strecke platzieren und die Radler zu Unterschriften aufrufen. Abschließen will er seine Petition dann Ende September. Er hofft auf 500 Unterschriften. Die brauche er, dass es Gewicht gegenüber dem Gemeinderat hat, sagt er.

Wie anders wäre doch ein breiter und komfortabler Radweg

Wie es jetzt in Uhingen ist: Radwege führen von Ebersbach und Faurndau in die Stadt hinein, Steffen Seyfang kommt damit auf seiner Route bis zur Querspange nach Albershausen, dann biegt er ab. Er hat bis dahin Einmündungen, muss aufpassen, und so ist es auch von Faurndau her, wo ein Radweg für beide Richtungen bis in die Ortsmitte führt. Es gibt dann auch Radstreifen. Aber es ist Stückwerk, sagt er. „Alle 50 Meter hat man Einfahrt/Ausfahrt. Und es ist ein gemischter Weg, auch für Fußgänger. Kinder sind da, Leute mit Hund. Ständig muss man anhalten, aufpassen.“ Fahre man auf der Straße, sei es als Radfahrer nicht angenehm, den Verkehr neben sich zu haben. Sein Fazit: „Alles sehr unbequem.“ Klar, er wolle nicht sagen, da ist nichts. „Sie haben sich bemüht.“

Aber wie anders wäre doch ein breiter und komfortabler Radweg, der nahezu kreuzungsfrei an Uhingen vorbeiführt. Auf einem Radschnellweg, wie man ihn mittlerweile im Raum Ebersbach/Reichenbach und von Süßen bis Eislingen besichtigen und befahren kann, können die Radler durchziehen. Und das sind heute vor allem E-Biker. Die Idee für den Radschnellweg ist es, Berufspendler aufs Rad zu locken und so den Autoverkehr zu entlasten. Auch Seyfang sagt: „Die 100 Leute, die auf dem Rad sitzen, sind nicht im Auto.“ Und der passionierte Radfahrer sieht selbst alle Tage, wie viele schon aufs Rad umgestiegen sind. „Die E-Biker, das ist fast schon ein Verkehr auf den Fahrradwegen“, staunt er. Dass da so viele „die Wende erkannt“ haben, hat ihn beflügelt, seine Petition zu starten.

Aber dahinter steht noch anderes. Steffen Seyfang ist einer, der sich als Fahrradfahrer fragt: Was könnte man verbessern? So hat er schon vor vielen Jahren für einen Radweg entlang der Straße Roßwälden-Hochdorf geworben. Es kam zu Planungen. Aber es ist nichts daraus geworden.

Anreize für die Schüler der Haldenberg-Realschule

Hintergrund
In Uhingen hat Steffen Seyfang noch einen weiteren Grund, sich einzuklinken. Er ist im Förderverein der Haldenberg-Realschule, und der Schule geht’s auch ums Radfahren. Seyfang ist mit Rektor Peter Sipple einig: Es muss Anreize geben für die 570 Schüler, mit dem Rad zu kommen. Das seien bisher nur eine Handvoll.

Ergebnis
Es seit bereits etwas getan worden, sagt Seyfang. Der Radabstellplatz sei größer worden, Bewegungsmelder für das Sicherheitsgefühl wurden installiert.

