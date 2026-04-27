Die Speisekarten im neuen Design sind da, die einheitlichen Gruppen-T-Shirts sind pünktlich fertig geworden, und die Sonne lacht zwischen dem frühlingshaften Hellgrün der Bäume ebenfalls vom Himmel. Am Uhlbergturm sind alle bereit für die Gäste. Der Kiosk mit Biergarten auf der idyllischen Waldlichtung zwischen Plattenhardt, Bonlanden und Neuenhaus ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel für Wander- und Fahrradgruppen, und seit Anfang April ist dort ein neues Gesellschafter-Trio am Drücker. Zum bisherigen Betreiber Lutz Stelzer aus Bernhausen sind der Bonländer Uwe Haueisen sowie Arne Bierhals aus Harthausen gestoßen. Die Neuorientierung war nötig geworden, weil Lutz Stelzer seinen bisherigen Kompagnon auf tragische Weise verloren hat.