﻿Die Speisekarten im neuen Design sind da, die einheitlichen Gruppen-T-Shirts sind pünktlich fertig geworden, und die Sonne lacht zwischen dem frühlingshaften Hellgrün der Bäume ebenfalls vom Himmel. Am Uhlbergturm sind alle bereit für die Gäste. Der Kiosk mit Biergarten auf der idyllischen Waldlichtung zwischen Plattenhardt, Bonlanden und Neuenhaus ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel für Wander- und Fahrradgruppen, und seit Anfang April ist dort ein neues Gesellschafter-Trio am Drücker. Zum bisherigen Betreiber Lutz Stelzer aus Bernhausen sind der Bonländer Uwe Haueisen sowie Arne Bierhals aus Harthausen gestoßen. Die Neuorientierung war nötig geworden, weil Lutz Stelzer seinen bisherigen Kompagnon auf tragische Weise verloren hat.

Am 12. Februar ist Rainer Klesch überraschend gestorben. Der Chef der Plattenhardter Bäckerei Kurfess hat mit nur 45 Jahren einen Schlaganfall erlitten. Gemeinsam mit seiner Schwester Susanne hatte er nicht nur die traditionsreiche Bäckerei betrieben. Der allseits beliebte Macher hatte sich auch mit seiner Eventlocation Klescherei einen Namen gemacht. Im Frühjahr 2023 hatte er schließlich mit seinem besten Freund Lutz Stelzer den Kiosk im Uhlbergturm übernommen. Zusammen hatte das Duo den Biergarten mit dem umwerfenden Blick direkt auf Metzingen, Reutlingen, die Achalm und den Albtrauf zum beliebten Treffpunkt gemacht. „Am 14. Mai wären es drei Jahre gewesen“, sagt Lutz Stelzer sichtlich ergriffen. „Das war unser Ding.“

Kiosk am Uhlbergturm: Die Familien bringen sich mit ein

Der Verlust des gemeinsamen Freundes sitzt allen Beteiligten noch merklich in den Gliedern. „Eigentlich wollte ich es gleich hinschmeißen“, bekennt Lutz Stelzer. Doch der Zuspruch des Freundeskreises und der Stammgäste habe ihn schließlich überzeugt, den Kiosk im Uhlbergturm weiter mit Leben zu füllen, „so wie es Rainer Klesch in den letzten Jahren mit seiner Begeisterung auf uns alle übertragen hat“. Die drei Männer betreiben die Gastronomie nebenberuflich. Viel zusätzliche Arbeit, doch sie sind nicht allein damit. Auch Partnerinnen und Kinder helfen mit. „Das ist der Großfamilienbetrieb“, sagt Arne Bierhals lachend. „Das klappt gut, weil alle irgendwas gut können und sich einbringen“, erklärt Uwe Haueisen. Der eine hat vor allem das Kaufmännische drauf und ist als Pächter bereits bekannt, der andere macht die IT und Organisatorisches, der Dritte hat ein großes Netzwerk an regionalen Lieferanten und ist handwerklich geschickt. „Nur so kann man es stemmen“, sagt Birgit Kettler, Arne Bierhals’ Lebensgefährtin.

Der Uhlberg mit einer Höhe von 469 Metern befindet sich am nordöstlichen Rand des Naturparks Schönbuch und ist beispielsweise von Plattenhardt aus über einen gut zwei Kilometer langen Waldspaziergang erreichbar. Auf der Anhöhe thront seit 1963 der 25 Meter hohe Uhlbergturm. Der Eigentümer ist der Schwäbische Albverein, Hauptverein Stuttgart. Während der Öffnungszeiten der Gastronomie, freitags bis sonntags und an Feiertagen, ist der Turm samt Ausguck zugänglich. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass es sehr gut läuft“, sagt Lutz Stelzer. Bald schon soll erstmals eine Vollzeitkraft am Tresen unterstützen.

Der Uhlbergturm ist ein beliebtes Ausflugsziel in Filderstadt, egal zu welcher Jahreszeit. Foto: Natalie Kanter

Am 1. Mai wird die erste große Bewährungsprobe fürs neue Team sein. Livemusik und eine ausgedehntere Bewirtung ziehen erfahrungsgemäß Hunderte Besucherinnen und Besucher an. Die Vatertagshocketse (14. Mai), das spätsommerliche Weißwurstfrühstück mit Blasmusik (13. September) und die weihnachtlichen Treffs im Advent werden ebenso wieder stattfinden. „Auch im Winter, wenn es verschneit ist, ist es hier wunderschön“, sagt Uwe Haueisens Frau Sina. Überhaupt ist am bisherigen Prozedere erst mal nicht gedreht worden. „Das Grundkonzept Gastlichkeit bleibt“, betont Arne Bierhals. Die Speisekarte am Uhlbergturm hat sich auch unter den neuen Betreibern nicht verändert, und auch die Würste zum Selbstgrillen gibt es noch. Selbstredend werden vor Ort auch weiterhin Backwaren und Kuchen aus der Bäckerei Kurfess angeboten.