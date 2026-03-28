Uhren von Junghans bis Cauny: Bloß kein Bling-Bling! Strenge Architektur fürs Handgelenk

Als die Architektin Cordula Rau einmal gefragt wurde, weshalb Architekten eigentlich immer Schwarz trügen, wusste sie spontan keine Antwort. Sie wusste lediglich, dass dieses Klischee auch bei ihr zu hundert Prozent stimmte. In ihrem Kleiderschrank sah es düster aus. Rau beschloss daraufhin, prominente Vertreter ihrer Zunft zu fragen, warum das so ist – und versammelte die lustigen bis rätselhaften Antworten in einem lesenswerten Büchlein.

Daher ist es naheliegend, dass einige Hersteller mit dem Label „Bauhaus“ werben, der wohl berühmtesten Kunstschule der Welt, an der von 1919 bis 1933 Kunst und Handwerk als „sozialreformerische Einheit“ gelehrt wurde, wie es in einem Manifest seinerzeit hieß. Merkwürdig ist allerdings, dass die Bauhaus-Schüler unter ihren Meistern von Walter Gropius bis Josef Albers in Weimar und Dessau seinerzeit vieles gestaltet haben – Stühle, Teppiche, Teekannen –, doch eine Armbanduhr war nicht darunter, ja nicht einmal eine Wanduhr.

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Bauhaus-Gestaltungsideen – Reduktion aufs Wesentliche

Ein Etikettenschwindel ist es dennoch nicht, findet jedenfalls der Uhrenexperte Wolfgang Winter. „Auch ohne echte Bauhaus-Uhr erklärt sich der Erfolg heutiger ‚Bauhaus‘-Uhren aus der Übertragung der Bauhaus-Gestaltungsidee auf die Gestaltung der Uhr: klare Form, Funktion vor Dekor, ausgewogene Geometrie und eine Reduktion auf das Wesentliche“, erklärt der Autor und Mitbegründer der bekannten Online-Plattform Uhrenkosmos.

Wolfgang Winter, Autor, Experte und Manager von Uhrenkosmos in Unterhaching. Foto: Uhrenkosmos

„Allerdings wird der Begriff recht inflationär verwendet und die Grenzen sind fließend“, gibt Winter zu bedenken. „Die Anzahl der von Max Bill gestalteten Junghans-Uhren ist übrigens überschaubar. Dennoch verinnerlichte man in Schramberg das Gestaltungsprinzip von Max Bill und führt so seither sein Erbe in vielen gelungenen Entwürfen weiter.“

Tatsächlich ist der Schwarzwald nicht nur für seine Kuckucksuhren weltberühmt, sondern mittlerweile auch für seine von Max Bill für Junghans gezeichneten Uhren. Dass die Chronometer geradezu zeitlos schön geworden sind, liegt eben auch am Werdegang des Schweizer Architekten und gelernten Silberschmieds. 1927 und 1928 studierte Bill am Bauhaus in Dessau. Von 1951 bis 1953 war er mit Otl Aicher und Inge Aicher-Scholl Mitbegründer der Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG) und entwarf ihr Gebäude.

Mit einer Küchenuhr fing alles an

Mitte der 50er Jahre nahm Bill einen Auftrag der Uhrenfirma Junghans zum Entwurf einer Küchenuhr an. Die 1956 mit Studierenden der HfG in Ulm gestaltete Küchenuhr mit Kurzzeitmesser hat dann Designgeschichte geschrieben, auch weil Bill alle gestalterischen Tugenden der Bauhaus-Idee in diesem Produkt vereinigen konnte.

Die Küche ist ein multifunktionaler Raum, ein Arbeitsort, man kocht, wäscht, putzt. Und wenn genug Platz ist, wird da auch gegessen. Hier wird die Uhr zum Taktgeber, ein rascher Blick muss genügen, um alles zeitlich abzustimmen. Deswegen musste es bei dieser Küchenuhr zuvorderst um die perfekte Ablesbarkeit gehen.

So reduzierte Max Bill das Zifferblatt auf die Elemente, die hierfür essenziell sind: Eine Minutenskala, deren Balken gut sichtbar voneinander getrennt sind, wird durch etwas längere Striche für die Stunden, die außerdem durch arabische Ziffern gekennzeichnet sind, gegliedert.

Die Form hatte etwas von den Nierentischen der 50er, das Himmelblau drückte Hoffnung aus. Das reduzierte Zifferblatt ist legendär: Max Bills Entwurf für eine bei den Deutschen sehr beliebte Küchenuhr von Junghans. Foto: Junghans

Das Küchenuhrenzifferblatt war der Ausgangspunkt für alle weiteren Max-Bill-Uhren, denn von 1961 brachte Junghans Armbanduhren mit der für Bill so charakteristischen Typografie auf den Markt.

Eine Zahl, die aussieht wie ein Möbelstück

Das ikonische Modell weist innerhalb der Strichminuterie Stundenziffern auf, die sich vor allem an der Ziffer 4 von anderen Schriftarten unterscheidet. Wer die Ziffer 4 auf den Kopf stellt, erkennt die Urform eines Stuhls. Heute gibt es die Max-Bill-Uhren in zahlreichen Varianten: mit Handaufzugswerk oder automatisch gesteuert, mit farbigem Zifferblatt oder schlicht weiß. Es stehen diverse Bänder zur Auswahl, und es gibt Chronographen, bei Junghans Chronoscope genannt.

Andere Hersteller haben ähnliche Modelle im Programm, in jeder Preisklasse wird man fündig. „Die meisten sogenannten Bauhaus-Modelle konzentrieren sich auf eine klare Gestaltung, eine gute Ablesbarkeit und klare Linien, wobei Farben eher sparsam und in zurückhaltenden Tönen Verwendung finden“, erklärt Uhrenkenner Wolfgang Winter. „Verbindet sich dieses Design mit den für ein gutes Uhrendesign ebenfalls sehr wichtigen Details wie Zeigerlängen, Farbcodes oder der Qualität der Verarbeitung, steht einem Erfolg nichts im Wege. Nicht umsonst überzeugen Uhren von Nomos, Junghans, MeisterSinger oder Bauhaus – nur um einige zu nennen – weltweit ihr Publikum.“

Pritzker-Preisträger Tadao Ando und Álvaro Siza als Uhrendesigner

Dass berühmte Architekten womöglich auch ganz gute Uhrengestalter für eine bestimmte Zielgruppe sein könnten, dachte man sich bei Cauny, einer Manufaktur aus Portugal. Frei nach dem Junghans-Rezept arbeitet Cauny seit geraumer Zeit mit sogenannten Stararchitekten zusammen, darunter Pritzker-Preisträger wie Souto Moura, Tadao Ando oder auch Álvaro Siza.

Alle arbeiten mit dem Prinzip der Reduktion, doch lediglich die Modelle von Siza kommen dem streng funktionalen Design von Junghans, Nomos, Junkers oder auch Stowa aus Pforzheim wirklich nahe. Uhrenexperte Wolfgang Winter weiß: „Ein Weglassen allein macht noch kein gelungenes Design.“ Oder anders gesagt: Nichts ist schwieriger als das Einfache.

Max Bill

Ausstellungen

Unter dem Titel „Hochschule für Gestaltung Ulm: Von der Stunde Null bis 1968“ zeigt das HfG-Archiv, eine Abteilung des Ulmer Museums, eine ständige Ausstellung zur Geschichte der HfG. Noch bis zum 17. Mai gibt es zudem eine Sonderausstellung: „Aufbruch in die Realität: Filme von Günther Hörmann – 60 Jahre Institut für Filmgestaltung der HfG Ulm“. Alle wichtigen Informationen zum Besuch finden sich unter: https://hfg-archiv.museumulm.de