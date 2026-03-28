Uhren von Junghans bis Cauny Bloß kein Bling-Bling! Strenge Architektur fürs Handgelenk
Der Bauhaus-Schüler und Architekt Max Bill entwarf vor 70 Jahren in Ulm eine legendäre Küchenuhr. Das minimalistische Design hat viele Nachahmer.
Der Bauhaus-Schüler und Architekt Max Bill entwarf vor 70 Jahren in Ulm eine legendäre Küchenuhr. Das minimalistische Design hat viele Nachahmer.
Als die Architektin Cordula Rau einmal gefragt wurde, weshalb Architekten eigentlich immer Schwarz trügen, wusste sie spontan keine Antwort. Sie wusste lediglich, dass dieses Klischee auch bei ihr zu hundert Prozent stimmte. In ihrem Kleiderschrank sah es düster aus. Rau beschloss daraufhin, prominente Vertreter ihrer Zunft zu fragen, warum das so ist – und versammelte die lustigen bis rätselhaften Antworten in einem lesenswerten Büchlein.