Geheimreise mit dem Nachtzug: Klöckner trifft in der Ukraine ein, spricht über Energiekrise, deutsche Unterstützung und Drohnen. Welche Botschaft hat sie für das ukrainische Parlament?
11.03.2026 - 07:33 Uhr
Kiew - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist zu ihrem ersten Besuch in Kiew eingetroffen. Die CDU-Politikerin möchte dem ukrainischen Parlament die Solidarität Deutschlands im fünften Jahr des russischen Angriffskriegs übermitteln sowie sich über Herausforderungen der Energieversorgung und Fähigkeiten in der Drohnenabwehr informieren. Am Bahnsteig in der ukrainischen Hauptstadt empfing sie der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk.