Die von Russland angegriffene Ukraine ist nicht nur militärisch, sondern auch finanziell auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Die EU gibt nun frische Mittel frei - einfach so gibt es sie aber nicht.

shm/dpa 24.07.2024 - 11:50 Uhr

Die EU-Staaten haben sich auf die Auszahlung von knapp 4,2 Milliarden Euro Finanzhilfe für die von Russland angegriffene Ukraine verständigt. Das Geld kommt aus einem neuen mehrjährigen Unterstützungsprogramm und soll unter anderem für den Wiederaufbau von zerstörter Infrastruktur und die Modernisierung des Landes verwendet werden, wie die derzeitige ungarische EU-Ratspräsidentschaft am Rande einer Sitzung des Ausschusses der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel mitteilte. Die Einigung muss nun nur noch in einem schriftlichen Verfahren formalisiert werden.