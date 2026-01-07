Die von Europa für die Ukraine angekündigten Sicherheitsgarantien sind noch nicht viel wert, kommentiert Rainer Pörtner.
07.01.2026 - 15:01 Uhr
Friedrich Merz hat sich ein bisschen weiter vorgewagt als bisher. Beim Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris sagte er erstmals genauer, wie sich die Bundeswehr an Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligen könnte. Deutschland würde zwar Truppen nach einem Waffenstillstand stellen wollen, aber nicht in der Ukraine selbst, sondern nur in einem benachbarten Nato-Land.