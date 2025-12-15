Schon gestern verhandelte der ukrainische Präsident lange mit US-Unterhändlern in Berlin. Die Gespräche gehen nun weiter.

dpa 15.12.2025 - 11:48 Uhr

Berlin - Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs geht in Berlin weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Vertreter der US-Delegation trafen am Vormittag im Kanzleramt ein. Die US-Abordnung wird vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführt, ihr gehört auch Jared Kushner an, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.