Ukraine-Hilfe Der Sieger heißt Bart De Wever
Die EU wird die Ukraine in ihren Abwehrkampf gegen Russland für die nächsten zwei Jahre weiter mit Geld versorgen, doch anders als ursprünglich geplant.
Der übernächtigte Bart De Wever lächelt am Morgen zufrieden in die Kameras. Der belgische Premierminister kann sich als Sieger des EU-Gipfels in Brüssel fühlen. Die Union wird das beim belgischen Depotverwalter Euroclear eingefrorene russische Staatsvermögen nicht für die Ukraine nutzen. Die Lösung ist nun, dass Kiew von der EU einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro bekommt. Falls Russland für Kriegsschäden keine Entschädigung leistet, sollen in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung herangezogen werden.