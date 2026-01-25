Ukraine – Kälte als Waffe Putin nimmt den Menschen Strom, Heizung, Wasser und den Schlaf
Ein harter Winter beherrscht die Ukraine. In Wärmezelten sitzen in Kiew die Betroffenen mit abgekämpften Gesichtern. Vom Aufgeben spricht trotzdem niemand.
Ein harter Winter beherrscht die Ukraine. In Wärmezelten sitzen in Kiew die Betroffenen mit abgekämpften Gesichtern. Vom Aufgeben spricht trotzdem niemand.
Veteran Alexej hat sich mit seinen Krücken die Treppen herunter gearbeitet. Ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Über glatte Betonstufen huscht der Schein der Taschenlampe seines Smartphones, wirft einen schwachen Lichtkegel vor dem Mann. Neun Stockwerke geht es so in völliger Dunkelheit hinab. Stufe für Stufe. Der 45-Jährige hat sein rechtes Bein als Infanterist bei der Kursk-Offensive eingebüßt. Dort, wo es sich befand, hat er die Jeans nach oben geklappt. Alexej besitzt eine Prothese. „Doch bei den vielen Treppenstufen ist mir das zu gefährlich, sie zu nutzen. Da brauche ich den Aufzug“, erklärt er.