26 Länder wollen einen Friedensschluss in der Ukraine mit eigenen Truppen und Militärmitteln sichern.
Die „Koalition der Willigen“ an der Seite der Ukraine nimmt Form an. 35 Staats- und Regierungschefs aus Europa, Kanada, Australien und Japan haben am Donnerstag in Paris teils per Video an einer weiteren Konferenz teilgenommen, um eine Friedenslösung in dem russischen Aggressionskrieg voranzutreiben. Sie alle wollen Garantien liefern, damit die Ukraine nach einem Frieden in Sicherheit leben kann. 26 der 35 Staaten werden konkret: Sie haben sich in Paris verpflichtet, militärische Beiträge zu leisten – sei das in Form von Friedenstruppen oder mit Missionen zu Boden, Luft oder Meer. Das seien „sehr hohe Sicherheitsgarantien“, erklärte Konferenzgastgeber Emmanuel Macron. Er richtete sich ungesagt auch an US-Präsident Donald Trump, der ein stärkeres Engagement Europas gefordert hatte.